Det opplyser påtalefaglig etterforskningsleder Anders Wiig i Øst politidistrikt til VG.

De siktede har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarere i saken. Politiet ønsker heller ikke å kommentere hendelsesforløpet på nåværende tidspunkt.

Politiet meldte om hendelsen klokka 15.17 mandag. Den fornærmede mannen ble hentet av luftambulanse. Både politi og ambulanse rykket ut.

Like etter klokka 20 tvitret politiet at de har fått opplyst at fornærmede ikke er kritisk skadd, og at tilstanden er stabil.

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt sa til NTB klokken 15.50 at det var gjort funn av et våpen i forbindelse med pågripelsen.

Han fortalte videre at politiet har kjennskap til begge de pågrepne mennene fra før, men sa at de foreløpig ikke var kjent med om mennene har noen relasjon til mannen som ble knivstukket.