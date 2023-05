Gruppevoldtektssaken i Bergen: Aktor ber om fem og et halvt års fengsel for 23-åring

Ifølge Bergens Tidende har aktor Benedicte Hordnes bedt om fem og et halvt års fengsel for den 23 år gamle mannen som er siktet i saken

Forrige uke ba hun om fem års fengsel 24-åringen og 26-åringen som er tiltalt for å ha deltatt i gruppevoldtekt. Deres forsvarere ba om frifinnelse.

Hordnes avsluttet sin prosedyre mandag, hvor hun la ned påstand for den tredje mannen, en 23-åring, som skal ha deltatt i den angivelige gruppevoldtekten.

23-åringen er tiltalt for gruppevoldtekt og seksuell omgang med en mindreårig jente i fellesskap. Aktor mener at fem og et halvt år er riktig straff for ham.