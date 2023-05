Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge fikk melding om saken klokka 1.09 natt til mandag. Båten befant seg da på det åpne havstykket Sletta, som ligger nord for Haugesund, og hadde ikke framdrift.

HRS opplyser at en redningsskøyte er framme ved havaristen. I tillegg er det blant annet sendt et redningshelikopter, samt en Røde Kors-båt for å frakte brannmannskaper.