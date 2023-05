Melding om masseslagsmål i Bergen

Vest politidistrikt fikk flere meldinger om slagsmålet i området ved Den blå steinen og Festplassen klokka 23.50 søndag kveld, men slåssingen skal ha opphørt da politiet nærmet seg. Det er ikke meldt om skadde.

De to lagene møtes til eliteseriekamp mandag.

Til Bergensavisen forteller en ansatt ved en kiosk i nærheten av det var bråk fra to grupperinger med fem-seks personer i hver gjeng, og at slåssingen begynte ved et utested. En Rosenborg-tilhenger forteller at de ble oppsøkt av Brann-tilhengere på det aktuelle utestedet, men at de selv ikke gjorde noe i forkant.