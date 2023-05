Enighet om prinsippavtale om gjeldstaket i USA

Det er oppnådd en prinsippavtale om å heve gjeldstaket i USA, slik at landet ikke misligholder statsgjelden sin, bekrefter president Joe Biden og flertallslederen i Representantenes hus, Kevin McCarthy.

McCarthy og Biden bekrefter avtalen hver for seg lørdag kveld lokal tid. Avtaleteksten vil ferdigstilles og lagt fram søndag, og planen er at den skal stemmes over i Representantenes hus onsdag.

Minst én person drept i angrep mot Kyiv

Eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden i morgentimene søndag, melder byens ordfører.

– Angrepet er massivt. En 35 år gammel kvinne ble innlagt på sykehus, en 41 år gammel mann er drept, skrev Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko på Telegram søndag morgen. Ytterligere to personer ble såret, ifølge Reuters.

Color Line-ferge kolliderte i Hirtshals

Color Lines Superspeed 2-ferge kolliderte da skipet skulle legge til kai i Hirtshals i Danmark lørdag. Kollisjonen har ikke ført til noen utslipp, og ingen personer kom til skade.

Båtens tur fra Hirtshals til Larvik lørdag kveld er innstilt, og søndag morgen er avgangen fra Larvik til Hirtshals kansellert.

Regjeringsadvokat i Texas suspenderes etter korrupsjonsanklager

Regjeringsadvokaten i delstaten Texas, den ultrakonservative republikaneren Ken Paxton, er blitt suspendert fra embetet etter omfattende korrupsjonsanklager.

Etter at et flertall i Representantenes hus i Texas' delstatsforsamling stemte for å suspendere Paxton lørdag, skal saken nå oversendes Senatet, som igjen skal ta stilling til om Paxton skal stilles for riksrett.