Spikkestadbanen åpnet igjen etter steinras

– Strekningen ble åpnet i 11.30-tiden etter at en geolog hadde vært på stedet og gjennomført undersøkelser, sier pressevakt Anne Kirkhusmo i Bane Nor til NTB i 12.30-tiden søndag.

Det var natt til søndag Bane Nor meldte at Spikkestadbanen var stengt for togtrafikk på grunn av rasfare etter at en stein hadde falt ned i sporet mellom Asker og Heggedal.

Samtidig er ett spor i Blixtunnelen på Follobanen fortsatt stengt for feilretting. Sporet har vært stengt siden fredag kveld, og Bane Nor opplyser at en ny oppdatering vil komme rundt klokken 16 søndag. Reisende må regne med forsinkelser og innstillinger som følge av problemene.