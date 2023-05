Color Line-ferge kolliderte i Hirtshals

– Det har vært et sammentreff, snarere enn en krasj. Skadene har skjedd over vannlinjen, så det har ikke ført til noen utslipp, og ingen personer har kommet til skade, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Erik Brynhildsbakken, til VG.

Han sier videre at de vil undersøke hva som har skjedd, hvordan og hvorfor.

Båtens tur fra Hirtshals til Larvik lørdag kveld er innstilt, og søndag morgen er avgangen fra Larvik til Hirtshals kansellert, viser en trafikkmelding.