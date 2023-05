Onsdag rykket mannskapet på verdens største krigsskip - USS Gerald R. Ford - inn i Oslo. At 4500 amerikanere er på landlov i Norge har ikke gått landets markedsavdelinger hus forbi.

Onsdag var den norske kondomprodusenten Geil på banen med et budskap om at det ikke er alle suvenirer man vil ta med seg hjem.

– Vi ønsker å bruke humor i stedet for pekefingeren når vi oppfordrer unge voksne til å bruke våre produkter for å beskytte seg, da ble ankomsten av verdens største krigsskip en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss, sier Even Jystad, daglig leder og medgründer i Geil.



Dette er reklamen kondomprodusenten Geil håper vekker interessen til de amerikanske soldatene. Norge er nemlig i verdenstoppen på forekomster av klamydia. Foto: Geil

– En morsom mulighet

Flyselskapet Norse satser på sin side på at ikke alle får med seg oppfordringen fra kondomprodusenten.

Torsdag morgen var de på plass med en utendørsannonse på Aker Brygge for å ønske mannskapet velkommen tilbake til Oslo dersom behovet skulle oppstå om ni måneder.

– Å knytte mennesker og kulturer sammen på tvers av kontinenter, er det vi lever for i Norse, sier Bård Nordhagen, CFO i Norse Atlantic Airways.

«Missionary accomplished? We will see you in 9 months, sailor» er budskapet fra Norse, som kanskje blir noe av det siste amerikanerne ser før de kaster loss.

– Det er rimelig å forvente at flere av amerikanerne kommer til å gå inn for å hygge seg de få dagene de har på land, og at de virkelig vil forelske seg i Norge, så her så vi en morsom mulighet for å gjøre flyvningene våre mellom USA og Oslo mer kjent. Både Anorak og Red Dentsu X hev seg rundt i rekordfart, og jeg tror det tok under fire timer fra første tankespire, til vi hadde bestilt og levert utendørs, fortsetter Nordhagen.

Norse ble grunnlagt i mars 2021, og første flyvning tok av fra Oslo til New York den 14. juni 2022.

– Håper de koser seg på Heidi's Bier Bar

Dagbladet Børsen har tidligere skrevet at utelivet i hovedstaden forbereder seg på storinnrykk de kommende dagene. Heidi's Bier Bar er blant dem som oppbemanner for å håndtere trykket.

– Vi håper amerikanerne koser seg i Oslo på Heidi’s Bier Bar. Og dersom en liten sjømann – eller -kvinne – skulle komme ut av besøket, håper vi de returnerer når plikten kaller, sier Jakob Steinmo og Jakob August Andresen, kreativt team i reklamebyrået Anorak NoA.

I tillegg har Janne Espevalen, prosjektleder Camilla von Borcke og designer Svein Werner Lyngmyr vært involvert i arbeidet. Ansvarlig i Red Dentsu X er Adrien Bjørnskau.