MDG ber om momskutt på frukt og grønt

– Å ikke gjøre noe nå, kan få varige konsekvenser og bidra til å forsterke forskjellene i samfunnet fordi familier som nå sliter, må kutte ned på sunn mat, sier MDG-nestleder Lan Marie Nguyen Berg til NTB.

Derfor bør regjeringen og SV ta grep og redusere momsen i revidert budsjett, mener hun.

– For dyrt

– Vi kommer ikke i denne omgangen til å prioritere kutt i moms på frukt og grønnsaker. Det er et veldig dyrt tiltak og vi prioriterer nå heller å øke velferdsytelser som sosialhjelp og barnetrygd, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Kaski er enig i at prisveksten på mat er veldig dramatisk. Hun mener dagligvarebransjen nå sitter med enorme overskudd, som i større grad må reguleres.

Tidligere denne uken sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB at et ekspertutvalg skal se på hvilke grep regjeringen kan ta for å gjøre sunn mat billigere, men at det ikke innebærer endringer i momsen.

Kraftig prisvekst

En oversikt fra VG viste nylig at flere frukt- og grøntvarer har økt betydelig i pris bare de siste månedene. Eksempelvis har kiloprisen på pærer økt med 60 prosent fra november til mai.

Usunt kosthold er en av de viktigste årsakene til sykdom og tidlig død og en viktig årsak til sosiale helseforskjeller i Norge, ifølge regjeringens folkehelsemelding.