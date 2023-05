Filmfestivalen i Cannes

Gullpalmen deles ut på filmfestivalen i Cannes. Prisseremonien starter kl. 20. Gullpalmen er den mest prestisjefylte prisen som deles ut på filmfestivalen i Cannes. Det er 76. gang filmfestivalen arrangeres.

Henry Kissinger fyller 100 år

USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger fyller 100 år. Han var nasjonal sikkerhetsrådgiver for president Richard Nixon (69–73) og utenriksminister under president Gerald Ford (73-79). Kissinger ble i 1973 tildelt Nobels fredspris sammen med Nord-Vietnams utenriksminister Le Duc Tho for å ha forhandlet fram en våpenhvileavtale for Vietnam.

Opposisjonen demonstrerer i Serbia

Opposisjonen i Serbia arrangerer en massedemonstrasjon mot vold i kjølvannet av to masseskytinger i landet tidligere i mai. Demonstrasjonen arrangeres dagen etter at tilhengere av president Aleksandar Vucic demonstrerte til støtte for presidenten.

Valg i Mauritania

Det holdes en andre runde i valget på ny nasjonalforsamling i Mauritania. Mauritania, offisielt Den islamske republikken Mauritania, ligger i Vest-Afrika og grenser til Vest-Sahara, Algerie, Mali og Senegal, og har kyst mot Atlanterhavet i vest.

Avgjørende etappe i Giro d'Italia

Den neste siste etappen i Giro d'Italia foregår lørdag. Etter fredagens tøffe etappe venter en krevende fjelltempo lørdag. Norske Andreas Leknessund kan ta Norges beste sammenlagtplassering i et Grand Tour-ritt noen gang. Carl Fredrik Hagens 8.-plass i Vuelta a España i 2019 er bestenotering.