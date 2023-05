Ola Borten Moe (Sp) vil ha klarere regler om selvplagiering

– Vi har sett et behov for å tydeliggjøre reglene om gjenbruk, sier Moe til VG.

Avisen har tidligere skrevet om en student ved Høgskolen i Innlandet som ble utestengt i to semestre for å ha brukt to avsnitt fra en tidligere eksamensoppgave hun hadde skrevet selv. Studenten har anket dommen.

Moe planlegger å legge fram en ny universitets- og høyskolelov (UH-loven) før sommeren. Han varsler han at reglene on fusk blir bli tydeliggjort.

– Det er forskjell på grovheten i å plagiere andres arbeid og gjenbruk av eget arbeid. Dette bør gjenspeiles ved reaksjonsfastsettelsen i saker om fusk, skriver han i en epost til Khrono.