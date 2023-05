Kripos opplyser overfor ABC Nyheter at de har fått flere henvendelser av bekymrede mennesker som har mottatt e-post som inneholder anklager om bruk og distribusjon av barnepornografi. Også undertegnede journalist har mottatt en slik svindel-e-post.

I e-posten er det også trusler om en arrestordre og at man må svare på e-posten innen en viss tidsfrist. I e-posten undertegnede journalist mottok står det at man må svare innen 48 timer for å «gi sine grunner slik at de kan analyseres og gjennomgås for å vurdere sanksjonene».

I e-posten heter det også at man vil bli registrert som seksualforbryter og at informasjon og bilde av deg vil bli delt med organisasjoner, foreninger og media for å oppnå «bred spredning».

– For tiden er det mange som ringer etter å ha fått e-postene og er bekymret. Kripos og norsk politi er ikke avsender av disse, og tar ikke kontakt med personer på denne måten, sier seniorrådgiver i Kripos' kommunikasjonsavdeling Jonas Fabritius Christoffersen til ABC Nyheter.

(Hele e-posten undertegnede journalist har mottatt kan leses nederst i saken)

– For å gjøre mottaker usikker og stresset

I e-posten underegnede journalist mottok fra svindlere forrige uke sto det blant annet følgende:

«Du mottar denne innkallingen som følge av en tverretatlig etterforskning ved cyberinfiltrasjon utført av kripos i nært samarbeid med Det europeiske senteret for cyberkriminalitet (Europol) (…) Begrunnelse: Visning, publisering, distribusjon, opptak og lagring av bilder, fotografier og videoer av pedofil, barnepornografisk eller nettpornografisk art».

Videre gis det en frist for å bevare e-posten.

– De setter en svarfrist på 48 timer for å gjøre mottaker usikker og stresset, slik at man kanskje svarer for å finne ut mer om hva dette er. Det skal man ikke gjøre. Svindlerne vil trolig be om penger i form av en bot eller lignende når man tar kontakt, men det skal mottakerne heller ikke betale, sier Christoffersen til ABC Nyheter.

– Slett dem!

– Vårt råd til alle som mottar disse e-postene er å slette dem, og ikke tenke noe mer på det. Det er ikke reelle anklager, og mottakerne bør ikke gå i dialog med de kriminelle, sier Christoffersen.

Han opplyser at de første tilfellene av dette svindelforsøket dukket opp i fjor.

– De første tilfellene så vi i fjor, og det har vært en forholdsvis jevn strøm siden. Det går litt i bølger, hvis vi skal bruke antall henvendelser til oss om dette som målestokk.

Kan avsløres

Som Christoffersen nevner tar ikke Kripos og politiet kontakt på denne måten. Hvis man likevel skulle være usikker finnes det det flere tegn på at en e-post av slik art er et svindelforsøk.

– E-posten er skrevet på dårlig norsk, noe som er en indikator på at det er svindel. Ofte er avsenderens adresse også en indikator på at det ikke kommer fra offisielt hold.

Dette er dokumentet som fulgte med e-posten undertegnede journalist mottok fra svindlerne: