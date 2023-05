Forsvarer ber om frifinnelse for tiltalt i gruppevoldtektssaken i Bergen

Fem menn er i Hordaland tingrett tiltalt for gruppevoldtekt, seksuell omgang med en mindreårig og sovevoldtekt.

Tre av mennene er tiltalt for grov voldtekt av en kvinne i 20-årene i januar 2020. Voldtekten skal ha skjedd i fellesskap.

En 23-åring, 24-åring og en 26-åring. Alle tre nekter skyld.

Forsvarer mener 23-åring bør frifinnes

23-åringen er i tillegg tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig sammen med de to siste tiltalte. Hva påstanden blir for ham, blir tema på mandag, skriver Bergens Tidende.

John Christian Elden, som er forsvarer for 23-åringen, la fram argumenter for frifinnelse.

Filmer, som ifølge ham ikke tilsier at fornærmede var ute av stand til å motsette seg. Samtalen mellom henne og én av de tiltalte etterpå. Ifølge Elden kom det da ingen påstander om ufrivillighet eller voldtekt. At fornærmede ifølge ham ville ha sex med den ene tiltalte den kvelden.

Forsvarer mener 24-åring bør få lavere straff enn påtalemyndigheten mener

Fredag ble det klart at påtalemyndigheten vil at 24- og 26-åringen dømmes til fem års fengsel, skriver Dagbladet.

Aktor Benedicte Hordnes sa følgende om fengselsstraff for to av de tiltalte, en 24-åring og en 26-åring:

– Jeg lander på fem år.

Maria Hessen Jacobsen er forsvarer for 24-åringen – hun er uenig. Hun mener de fem årene som aktor Hordnes har tatt til orde for, etter trekk for eksponering og saksbehandlingstid, bør ende på tre år og to måneder.

Hordaland tingrett i Bergen måtte underveis i rettssaken stengte dørene for publikum etter at de fem tiltalte ble utsatt for uthenging og hets i sosiale medier.

Erik Johan Mjelde er forsvarer for den tredje mannen, en 26-åring som også er tiltalt for gruppevoldtekt. Mjelde skulle etter planen uttalt seg om sin klient før helgen, men hans innlegg ble ifølge BT utsatt fordi rettssaken har tatt lengre tid enn planlagt.