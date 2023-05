Follobanen fortsatt stengt – ny informasjon klokka 19 fredag

Bane Nor meldte fredag ettermiddag at en oppdatering først ville komme klokka 5 natt til lørdag, men dette er senere trukket tilbake, opplyser selskapets pressevakt til NTB.

Det er Blixtunnelen mellom Oslo S og Ski som er stengt. Bane Nor skal i gang med kontroll av kjøreledningsanlegget.

Mandag 22. mai ble et tog med 70 passasjerer om bord stående fast i tunnelen etter at det hadde dryppet alkalisk vann fra tunneltaket og ned i anlegget. Dette førte til at en strømledning ble revet ned og kom i kontakt med toget, går det fram av en pressemelding fra Bane Nor.