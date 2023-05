Nav-kontor evakuert etter røykutvikling

– Vi fikk melding om at to personer hadde kommet inn på Nav-kontoret på Falkenborg og tømt det som ble antatt å være brennbar væske for så å tenne på, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Det er ikke kjent hva som har blitt påtent. Hvilken type væske det dreier seg om, er heller ikke er kjent.

Politiet meldte om brannen klokken 13.15 fredag. Alle de ansatte på Nav-kontoret ble evakuert som følge av brannen.

Gjerningspersonene, en mann og en kvinne, har stukket fra stedet, og politiet leter nå etter disse.

– Vi leter med store styrker etter to navngitte personer, og har sikret videodokumentasjon, sier innsatsleder Mattis Hamborg til Dagbladet og legger til at de to er kjent for politiet fra før.

I en oppdatering på Twitter klokken 14.28 skriver politiet at de har opplysninger om at de mistenkte har kjøpt mer brennbar væske.