– Tidspunktet for likskjending har nå blitt endret og starter nå den 12. januar 2018. Etterforskningen har vist at det med den største sannsynlighet er den dagen fornærmede har dødd. Jeg vil ikke gå inn på nøyaktig hvordan vi har kommet fram til akkurat denne datoen, sier statsadvokat Linda Karlsson i en pressemelding.

Påtalemyndigheten mente tidligere at likskjendingen skjedde en gang mellom september 2018 og 16. mars i år.

En norsk mann i 50-årene er pågrepet og er fortsatt siktet for drap på den norske kvinnen i 60-årene etter at hun ble funnet i en fryseboks i et hus utenfor Årjäng i Värmland i mars.

Påtalemyndigheten ber nå om at mannen varetektsfengsles i to nye uker. Tidspunktet for fengslingsmøtet er foreløpig ikke satt.

– Den siktede kommer også å bli begjært fengslet for mistanke om grovt bedrageri mellom 12. januar 2018 og 28. februar 2023. Bedrageriet består i at den siktede har hatt tilgang til fornærmedes konto og gjennom dette har tatt ut pensjon som har kommet inn på kontoene hennes. Gjerningen er å regne som grov fordi den har vært systematisk og har en betydelig verdi, beregnet til cirka 1,3 millioner kroner. Mannen nekter for det grove bedrageriet, sier Karlsson.

Den endelige obduksjonsrapporten er foreløpig ikke klar, men skal være klar om kort tid.