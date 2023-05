– Det var ikke et farlig skudd. Gjerningspersonene er på frifot, men folk i området behøver ikke å være redde. Det er en vond opplevelse for de fornærmede i saken å bli konfrontert på den måten av to maskerte menn, sier innsatsleder Stein Torjussen i Sørvest politidistrikt til NRK.

Skuddene ble avfyrt innendørs, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen til Stavanger Aftenblad.

Bevæpnet politi kom fredag morgen til en adresse i Storhaug bydel etter melding om en truende situasjon.

– Flere beboere er truet med våpen. Ingen er skadd. De mistenkte har stukket fra stedet, skrev Sørvest politidistrikt på Twitter ved 8.30-tiden.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 7.28 fredag morgen. Meldingen kom fra en nabo, ifølge Aftenbladet.

Avisen skriver at en mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene ble truet med våpen.

– Denne situasjonen framstår ikke som tilfeldig. Det er ikke hvermannsen som har dukket opp og truet noen med våpen. Vi har en indikasjon på hvem de mistenkte er, men vil få bekreftet eller avkreftet dette i avhør, sier operasjonsleder til avisen.