Kun én uke igjen av våpenamnesti – politiet har mottatt over 8.000 våpen

– Ulovlige våpen kan komme i feil hender og ende i kriminelle miljøer. Jeg er glad disse våpnene nå er borte fra et potensielt ulovlig marked og ikke kan gjøre skade, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Torsdag besøkte hun politiets lager i Oslo.

– Jeg oppfordrer alle som har ulovlige våpen, til å levere dem til politiet nå. Du risikerer ikke straff, og sammen kan vi forebygge ulykker og bekjempe kriminalitet, sier justis- og beredskapsministeren.

Våpen fra andre verdenskrig

Regjeringen innførte våpenamnestiet 1. januar 2023. I løpet av de fire første månedene har politiet fått inn 8.103 våpen. Det er flere enn under hele det forrige våpenamnestiet i 2017.

– Mange er nok også lettet over å bli kvitt våpen som kanskje stammer fra arv eller dødsbo. Vi ser at det kommer inn svært gamle våpen, blant annet maskingevær fra 2. verdenskrig, sier Mehl.

Har man ulovlige våpen 1. juni 2023, kan man bli straffet. Strafferammen for ulovlig befatning med skytevåpen er bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Grovere tilfeller straffesmed fengsel i inntil seks år.

Gjelder flere typer våpen

Amnestiet gjelder også for ammunisjon og for ulovlige våpen som ikke er skytevåpen, som for eksempel elektrosjokkvåpen, ulovlige kniver og tåregass. Når våpenet er innlevert, kan du søke om å få erverve det lovlig, få tillatelse til å selge det eller få deaktivert våpenet slik at det blir ubrukbart og kan beholdes.

Hvis du har eksplosiver, sprengstoffer, granater, krutt eller fyrverkeri, er det viktig at du ikke tar med disse til politiet selv. Da må du heller kontakte politiet på telefon.

Flest i Trøndelag

Antall våpen som så langt er levert inn per politidistrikt.

Agder – 542

Finnmark – 104

Innlandet – 1.125

Møre og Romsdal – 571

Nordland – 179

Oslo – 1449

Sørvest – 102

Sørøst – 422

Troms – 102

Trøndelag – 1.474

Vest – 817

Øst – 1.167

Sysselmesteren på Svalbard – 49