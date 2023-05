Fellesforbundet mener SV hadde urimelig krav til lakseskatten

Torsdag ble det klart at Sp, Ap, Venstre og Pasientfokus enige om en lakseskatt på 25 prosent.

– Venstre og Pasientfokus har tatt ansvar og sørget for ro og forutsigbarhet for de ansatte. De lyttet til næringen og sikret en innretning som gjør at man kan satse på havbruk også i framtida, sier Eggum til Klassekampen.

Regjeringens foretrukne samarbeidspartner, SV, ble ikke ble med på enigheten. Partiet har tidligere sagt at satsen regjeringen opprinnelig foreslo på 35 prosents lakseskatt er for lav. Eggum mener SVs krav var fullstendig urimelig.

– SV hadde et fullstendig urimelig krav om å ta ut 48 prosent. Det ville påført de ansatte og mange av bedriftene et altfor høyt skattetrykk. SV spilte seg totalt ut på sidelinjen i en sak som gjelder en veldig viktig næring, sier han til avisen.

SV kjenner seg ikke igjen i kritikken til Eggum.

– SV har vært konstruktive og stilt rimelige krav, som det ikke burde være vanskelig for regjeringspartiene å innfri for å sikre seg et bredere flertall, sier finanspolitisk talsperson, Kari Elisabeth Kaski, til avisen.

Hun understreker at SV hadde vært villige til å akseptere lavere sats, mot strengere miljøkrav til næringen.