Gassalarm på Nordsjø-plattformen Statfjord A

Pressekontakt Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor bekrefter situasjonen overfor Bergens Tidende.

– Jeg kan bekrefte at det har oppstått en hydrogensulfidlekkasje i det ene skaftet på plattformen Statfjord A, sier pressekontakten.

Hendelsen skjedde rett etter klokka 19 torsdag. Mannskap som ikke har prioriterte oppgaver, blir sendt til naboplattformer og til land.

Det dreier seg ikke om eksplosiv gass.

– Grunnen til at vi flytter personell, er at vi ikke ønsker at de skal eksponeres. Det er ingen som er eksponert til nå, sier Ellen Maria Skjelsbæk.

– Stemningen er rolig. Det er ikke noe dramatikk i situasjonen, sier hun videre.

Til Dagbladets Børsen opplyser pressekontakten av det var totalt 168 personer om bord, og at 100 av disse er evakuert.

