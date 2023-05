Klager på Spesialenhetens henleggelse i savnetsak

– Klagen var en foreløpig klage og vi forventer å få en utdypende klage etter hvert, skriver juridisk rådgiver Kaja Løhren Borg i Spesialenheten til Bergens Tidende.

Jenta var meldt savnet fra en barnevernsinstitusjon i Bergen i april i fjor og ble senere funnet død i Stord kommune.

Institusjonen ringte flere ganger i løpet av kvelden med sin bekymring, men politiet iverksatte ingen operative tiltak.

– Etter Spesialenhetens syn var det ikke bevismessige holdepunkter for at de to mistenkte i sitt arbeid med saken hadde begått handlinger eller unnlatelser som kunne lede til straffansvar. Saken er derfor henlagt for de to mistenkte som intet straffbart forhold anses bevist, opplyste Spesialenheten 16. mai.

Borg ønsker ikke å oppgi hvem som har klaget og viser til at de ikke har fått kontakt med vedkommende selv ennå.

Det er Riksadvokaten som avgjør klager på Spesialenhetens vedtak.