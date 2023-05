Forbrukerrådet etterlyser rentetak på forbrukslån

– De høye rentene og gebyrene på forbrukskreditt tvinger mange økonomisk sårbare forbrukere ned i knestående og gjør oss enda mer sårbare. I andre land som vi normalt sammenligner oss med, er et rentetak blitt en del av hverdagen for lenge siden, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet mener det må bli slutt på at prisen forbrukerne må betale for forbrukslån og kredittkortgjeld, bestemmes av konkurransen i markedet – og at tiden er inne for renterestriksjoner.

– Myndighetene må ta ansvar og sørge for at forbrukerne ikke blir utnyttet i en tid der omtrent alle får det tøffere økonomisk. Å overlate prisfastsettelsen til markedene alene er å unndra seg ansvar i en tid hvor det er viktig at våre folkevalgte står fram. Ved å innføre et rentetak kan man heller gi en hjelpende hånd for å få folk opp og ut av uføret, sier Jensen.

Justiskomiteen skal nå behandle et forslag fra SV om å innføre rentetak. Da mener Jensen at politikerne har en gylden anledning til å bidra til å forebygge økonomisk sårbarhet i husholdningene. Oslo Met har tallfestet at 410.000 norske husholdninger enten sliter med økonomien eller har vedvarende økonomisk problemer.