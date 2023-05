USA risikerer nedgradert kredittvurdering

Kredittvurderingsselskapet Fitch har satt USAs nåværende AAA-vurdering under overvåking, og sier den kan bli nedgradert om ikke det blir enighet om gjeldstaket.

Fitch skriver i en pressemelding at USAs nye status reflekterer økt politisk partiskhet som hindrer landet i å nå en avtale om å heve eller suspendere gjeldstaket før fristen 1. juni.

Flere land advarer om mulige kinesiskstøttede hackere

Flere vestlige land, deriblant USA, advarer om aktivitet fra en kinesiskstøttet hackergruppe de sier har infiltrert kritiske amerikanske infrastrukturnettverk.

Det heter videre at gruppen har klart å påvirke nettverk på tvers av kritiske infrastruktursektorer i USA, og de advarer om at også andre kan bli utsatt for spionasje eller angrep.

Flere politikerne er skeptiske til besøket fra verdens største krigsskip

Politikere fra SV og Rødt har uttrykt seg skeptisk til besøket fra det amerikanske krigsskipet USS Gerald R. Ford. Utenrikspolitisk talsperson i SV, Ingrid Fiskaa, sier at partiet generelt er urolig for at amerikansk militært nærvær kan bidra til større spenning og en uthuling av norsk suverenitet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at Norge i større grad burde klare å forsvare seg selv, og ikke lene seg for tungt på USA.

Kjendisene hyller Tina Turner

Hyllestene til sangstjernen Tina Turner renner inn fra artister, skuespillere og politikere etter 83-åringens dødsfall ble kjent onsdag.

– I tillegg til å være et sjeldent talent som endret amerikansk musikk for alltid, var Tinas personlige styrke bemerkelsesverdig. Ved å vinne over motgangen og til og med mishandling, bygde hun en karriere og liv som var helt hennes, sier USAs president Joe Biden i en uttalelse.

Panthers til NHL-finale

Etter en neglebitende ishockeykamp mot Carolina Hurricanes, sikret Florida Panthers seg plassen i NHL-finalen. Finalen ble et faktum med en 4-3-seier natt til torsdag. 4–0 sammenlagt betyr at laget fra feriebyen har sikret seg seieren i best av sju-serien.

I finalen venter enten Vegas Golden Knights eller Dallas Stars – men førstnevnte trenger bare én seier til for å sikre seg sin finalebillett.