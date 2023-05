Fyllingsgraden opp med 5,1 prosentpoeng

Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– På grunn av mye snøsmelting har det kommet mer tilsig i vannkraftmagasinene enn gjennomsnittet de siste to ukene. Det er ventet at dette vil fortsette i inneværende uke, skriver NVE i sin oppsummering av kraftsituasjonen i forrige uke.

Lavere enn normalen

Den samlede fyllingsgraden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 37,6 prosent. Det er magasinene i Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge som trekker ned.

I Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Øst-Norge lå nivået på 37,11 prosent, opp 16 prosentpoeng fra uken før. I Sørvest-Norge lå nivået på 40,11 prosent, opp 4 prosentpoeng fra uken før.

I Midt-Norge lå nivået på 23,58 prosent, opp 8,3 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 37,26 prosent, opp 4,7 prosentpoeng fra uken før. I Vest-Norge lå nivået på 22,98 prosent, opp 2,6 prosentpoeng fra uken før.

Strømprisen i minus

Høye temperaturer og flere fridager bidro også til et lavere strømforbruk i forrige uke. Dette, sammen med økt tilsig og høy kraftproduksjon fra sol- og vindkraft bidro til en stor nedgang i strømprisene i forrige uke.

Natt til onsdag i forrige uke var kraftprisene negative i deler av Norden, og i helgen var det negative timepriser både i Norden og i Europa. På dagtid søndag var prisene helt nede i -5,9 øre/kWh i alle de norske prisområdene.

Torsdag denne uken får Midt- og Nord-Norge for første gang i historien en gjennomsnittlig strømpris for et døgn som er under null kroner, skriver Europower og EnergiWatch.