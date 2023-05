Den samiske komikeren blir å se på NRK til høsten sammen med Bård Tufte Johansen og Johan Golden.

I mars ble det kjent at Pernille Sørensen skulle slutte i Nytt på Nytt etter sju år, men først nå er det klart hvem som tar over som lagleder: Isalill Kolpus.

Kolpus startet som standupkomiker for tre år siden og tar et stort steg når hun nå skal være med å lede en av Norges største TV-suksesser.

– Morsom, smart og engasjert

I en pressemelding sier Kolpus at hun synes det er stas å overta etter en så populær komiker som Sørensen, men at hun gruer seg til å bli sammenlignet med forgjengeren.

– Det eneste jeg har å utsette på jobben, er at jeg må ta over etter Pernille Sørensen. Hun er et ikon og en av landets fremste komikere. Jeg har ingen forhåpninger om å klare å fylle hennes sko, sier Kolpus, som legger til at hun trolig vil bruke den første tiden til å finne sin rolle i programmet, sin egen stil og plass.

Prosjektleder for programmet, Kjetil Kooyman, er glad for å få Kolpus med på laget.

– Isalill er valgt fordi hun er morsom, smart og aktivt engasjert i samfunnet rundt seg, så vi gleder oss stort til å starte høsten med henne, forteller Kooyman.

Fiskerettigheter i samisk område

Nytt på Nytt og Kolpus er ikke helt fremmede for hverandre. Komikeren har tidligere vært gjest i programmet, og i februar var hun også vikar for Pernille Sørensen i én sending. I tillegg har hun denne våren vært tekstforfatter for programmet.

Bård Tufte Johansen, programleder gjennom flere år, forteller at han hadde to krav til en ny lagleder.

– At hun var morsom, og at det var en med fiskerettigheter i samisk område, sier den fiskeglade programlederen.

– At vi får en med høy utdanning fra Finnmark føles som en lottogevinst

I tillegg mener han det er et stort pluss at Kolpus er utdannet lektor og i flere år har jobbet som lærer.

– Humor-Norge har jo like lavt utdanningsnivå som Finnmark, så at vi får en med høy utdanning fra Finnmark føles som en lottogevinst, sier programlederen.

Nytt på Nytt har vært på lufta i over 20 år og har i en rekke år vært et av Norges mest sette program. Programmet er tilbake på skjermen 8. september.