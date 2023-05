Årsaken er at et tog sperrer sporet, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

Problemene påvirker følgende linjer:

* Oslo S – Trondheim S, Dovrebanen F6

* Drammen – Oslo S – Lillehammer, Dovrebanen RE10

Det er også forsinkelser på Askerbanen og Drammenbanen onsdag morgen. Bane Nor skriver at færre spor er i bruk mellom Oslo S og Skøyen.

Forsinkelsene påvirker blant annet Gardermobanen, Kongsvingerbanen, Østfoldbanen, Sørlandsbanen og Flytoget.