Forhandlingene går dermed til mekling hos Riksmekleren.

­ – Riggbransjen går godt og vi skal ha et lønnsoppgjør som sikrer at denne bransjen er konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften. Men avstanden mellom partene er for stor til at vi kunne komme i havn med oppgjøret nå, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi i en pressemelding.

Flyteriggavtalen omfatter i underkant av 4000 Industri Energi-medlemmer.