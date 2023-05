Kystvaktskipet Svalbard satte ut absorberende lenser rundt skipet og slepte det av grunn, skriver Kystvakten på Twitter.

Skipet hadde sterk slagside, men ingen av de 15 passasjerene om bord ble skadd da skipet gikk på grunn. Også 15. juli i fjor gikk MS Isbjørn 2 på grunn, og dette har dermed skjedd to ganger på under et år.

Sysselmesteren på Svalbard har igangsatt etterforskning etter grunnstøtingen.