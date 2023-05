Mann tiltalt for overgrep mot barn under ti år

Mannen er også tiltalt for å ha forgrepet seg på et annet barn under 14 år i fire år. I tillegg skal han ha utsatt et tredje barn for overgrep for få år siden.

Det fremgår av en tiltale fra Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes har tatt ut tiltalen og sier tiltalte nekter straffskyld, skriver Bergens Tidende. Enkelte av forholdene i tiltalen skal ha pågått over flere år fra tidlig 2000-tallet.

– Dette viser at selv om saker blir gamle, og dermed på alle måter blir vanskeligere og mer krevende å finne bevis for, så ender noen med at påtalemakten finner grunnlag for å reise tiltale. Det kan kanskje være et godt signal, sier Raanes.