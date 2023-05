Turistbåten MS Isbjørn 2 grunnstøtte i Borebukten på Svalbard mandag kveld. Båten hadde elleve franske turister og et mannskap på fire om bord. Nå åpner sysselmesteren etterforskning av hendelsen.

– Dette er åpenbart en etterforskningssak og det iverksettes etterforskning mot kaptein og eventuelt rederiet, sier Lars Fause, sysselmester på Svalbard, til TV 2.

Skipet hadde sterk slagside, men ingen av de 15 passasjerene om bord ble skadd. Også 15. juli i fjor gikk MS Isbjørn 2 på grunne, og dette har dermed skjedd to ganger på under et år.

VG skriver at de 15 personene som var om bord i båten mandag, nå blir ivaretatt av et mottakssenter. I tillegg er en krisestab opprettet av Longyearbyen lokalstyre.