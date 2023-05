Naf tror ikke på kutt i drivstoffavgiften i år

Naf er skuffet over at det ikke er lagt opp til kutt i drivstoffavgiftene i regjeringens forslag til revidert statsbudsjett, til tross for at det i regjeringsplattformen heter at de vil «redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter».

– Det er synd at løftene om avgiftskutt viste seg å være tomme. Dette handler om folks lommebøker i en periode hvor alt blir dyrere. Men det handler også om hvorvidt velgerne kan tror på de løftene som politikerne gir. Spesielt i distriktene, hvor det er flere som har bensin- og dieselbiler har folk grunn til å være skuffet, sier pressesjef i Naf, Ingunn Handagard i en pressemelding.

De siste tolv månedene har snittprisen på både bensin og diesel vært på over 22 kroner literen. Når regjeringspartiene Ap og Sp nå skal forhandle statsbudsjettet med SV, har Handagard liten tro på avgiftskutt.

– Det er dessverre ingen grunn til å tro at SV prioriterer å få dette temaet opp på forhandlingsbordet, sier Handagard.

Ettersom dokumentet gjelder fram til nyttår, sier pressesjefen at løpet sannsynligvis er kjørt for avgiftene ut hele 2023.