Enighet mellom LO og Finans Norge

Oppgjøret omfatter medlemmer i HK Norge og Fagforbundet, samt Finansforbundet.

– Vi har blitt enige om en ramme på 5,2 prosent. Det er i tråd med rammen for frontfaget, sier forhandlingsleder for LO Christopher Beckham.

Han forteller at det i forhandlingene har vært stor uenighet om hvor mye av lønnsrammen som skulle gis sentralt og hvor mye som skulle fordeles individuelt via en lokal pott.

– I en tid med høy prisvekst og renteoppgang har det vært viktig for LO å få til et godt generelt tillegg til alle, mens Finans Norge ønsket mest til lokal fordeling, sier forhandlingslederen.

I en pressemelding opplyser LO at det gis et generelt tillegg på 2,65 prosent, minimum 18 000 kroner per år. Det generelle tillegget utgjør om lag 50 prosent av rammen, slik at det fortsatt er mer å hente lokalt.