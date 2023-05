Kirken frykter politiet vil hente ut familie fra kirkeasyl

Et foreldrepar som kom som flyktninger fra Syria, har gått i kirkeasyl i Bremnes kirke. Norske myndigheter mener de har armensk statsborgerskap og kan sendes dit.

Justisdepartementet opplyser til NRK at det ikke lenger er spesielle ordninger eller retningslinjer for kirkeasyl. Politiet må forholde seg til samme rutiner som ellers.

– Vi er bekymret for at dette kommer til å svekke respekten for det hellige rom. Vi er opptatt av at politiet ikke kommer inn og fjerner noen fra kirkerommet med makt, sier avdelingsdirektør Jan Christian Kielland i Den norske kirke.