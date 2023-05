Venstre ber regjeringen gi klart uttrykk om Norges holdning om kampfly til Ukraina

Under G7-toppmøtet i Hiroshima i helgen sa USAs president Joe Biden ja til at ukrainske piloter kan lære å fly det amerikanske kampflyet F-16. Han ga også grønt lys til de landene som ønsker å donere kampflyene.

Nå ber Venstre-leder Guri Melby regjeringen komme på banen og tydeliggjøre sin holdning, skriver Dagens Næringsliv.

– Det vil være riktig av Norge å gi uttrykk for hva som er vår holdning nå, og ikke bare vente på hva andre land sier. Vi bør være positive til at vestlige land sender fly, og uttale det svært tydelig, fordi det kan være viktig for avklaringer som trengs i andre land, sier Melby til avisen.

Hun mener også at dersom det er mulig for Norge å donere fly, så bør det skje.

Selv mener Melby at Norge både bør si ja til å sende våre kampfly og til å trene opp ukrainske piloter på norsk jord hvis det er aktuelt.

– Derfor er det rett tidspunkt å signalisere at dersom det blir en donasjon, så kan vi være med på det, sier hun til avisen.

I en epost til avisen skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at regjeringen hele tiden vurderer nye donasjoner til Ukraina, men vil ikke kommentere konkrete framtidige bidrag.