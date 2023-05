Småbrukarlaget håper på drahjelp

Mandag la Norsk Bonde- og Småbrukarlag fram sine primærkrav for jordbruksoppgjøret. De ville ha 13,45 milliarder, som var lagt over de 6,6 milliardene som Norges Bondelag ba om da de gikk til forhandlinger med staten, skriver Klassekampen.

Forhandlingene endte til slutt på 4,1 milliarder.

Vanligvis forhandler bondeorganisasjonene først om et felles krav, men i år brøyt Småbrukarlaget forhandlingene. Bondelaget forhandlet med staten alene.

Stortinget skal vedta jordbruksavtalen, og Småbrukarlaget håper på hjelp fra de partiene som har signalisert at de er misfornøyd med jordbruksoppgjøret.

– Vi er partipolitisk nøytrale, og snakker med alle partiene. Småpartiene har en veldig spennende rolle, de har også vært tydelig på at de ønsker en endring, sier leder i Småbrukarlaget Tor Jacob Solberg til avisen.

Bondelaget på sin side advarer mot å endre på en ferdig forhandlet avtale.

– Vi brukte all tiden i forhandlingene og presset på. Min klare forventning er at vi har fått ut alt Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde å gi. Da forutsetter jeg at en framforhandlet avtale blir respektert og finner sitt flertall, sier leder i Bondelaget, Bjørn Gimming til avisen.