Kvinne omkom etter påkjørsel på Jessheim

De pårørende er varslet, skriver Romerikes Blad.

– Kvinnen døde som følge av skadene, sier Nygård like før midnatt til avisen.

Mannen i 40-årene som kjørte varebilen, er siktet og fikk sitt førerkort beslaglagt, sier operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt til VG.

– I et fotgjengerfelt har varebilen truffet rullestolen som hadde påbegynt fotgjengerfeltet. Det fremstår som et uhell i den forstand at det virker som fører ikke har lagt merke til rullestolen, sier Krag til avisen.

Nygård opplyser til Romerikes Blad at Ullensaker lensmannskontor følger opp saken videre.

– Kvinnen vil bli obdusert og så vil saken bli etterforsket på vanlig måte, sier han til avisen.