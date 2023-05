Norge er fortsatt langt unna å nå havvindmålet til regjeringen

Kapasiteten hos norske verft er i dag på 30 i året, ifølge Aker Solutions.

Det vil totalt gi 450 verft på 15 år, langt unna regjeringens mål om 1.000, skriver Klassekampen.

Det kommer fram i høringsinnspillet de har sendt til høringen av Energikommisjonens rapport.

Olje- og energidepartementet holder på å gå gjennom de ulike høringsinnspillene og ønsker ikke å uttale seg om enkeltinnspill.

– Utviklingen av en helhetlig verdikjede er en viktig del av regjeringens havvindsatsing, og med som et av flere kriterier i tildelingen av de første to prosjektene, sier statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i departementet til avisen.

Regjeringens mål er at det i 2040 skal produseres like mye kraft fra havvind som den totale kraftproduksjonen i fjor.

Aker Solutions mener lønnsomheten i havvindprosjektet i dag er lav og uviss, og mener styresmaktene må ta flere grep. Blant annet vil de at det skal etableres en skattepakke for grønne energiprosjekter, og at det bør opprettes finansiell støtte til piloter for økt kapasitet på kritisk infrastruktur.