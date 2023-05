– Det var et fartøy som gikk ut med nødmelding klokken 20.30 om at de hadde slagside og behov for assistanse. I samarbeid med Sysselmesteren har vi fått brukt to redningshelikoptre og evakuert ut alle fra båten. Alle tas vare på av Sysselmesternes folk, opplyser vakthavende redningsleder Tore Hongset i Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Sysselmesteren opplyste litt tidligere at de ble varslet av HRS klokka 20.34 om grunnstøtingen. Beskjeden var at MS Isbjørn 2 med 15 personer om bord hadde gått på grunn i Borebukta i Isfjorden. Det ble umiddelbart satt i gang en redningsoperasjon, og to helikoptre fløy ut for å hente alle om bord.

– MS Isbjørn 2 hadde tolv franske passasjerer og et mannskap på tre. Ingen av de 15 er fysisk skadd, og de er brakt inn til Longyearbyen der Longyearbyen Lokalstyre har etablert mottakssenter, opplyser Sysselmesteren i 22.30-tiden.

Slagside og tar inn vann

Tore Hongset forteller til NTB at Havarikommisjonen nå skal undersøke skipet. Båten har ifølge Sysselmesteren sterk slagside og tar inn vann.

– Det er observert oljelekkasje i sjøen, men omfanget er ukjent. Oljevernberedskap er satt, og Sysselmesterens tjenestefartøy Polarsyssel samt KV Svalbard er på vei til skadestedet, opplyser Sysselmesteren.

Hongset opplyser til Svalbardposten at det tidligere hurtigruteskipet MS Nordstjernen meldte seg frivillig da nødmeldingen kom. Det ligger og observerer i området. Også Sysselmesterens båt Fjordsyssel er på stedet der grunnstøtingen skjedde, skriver avisen.

– Når en båt kommer i nød, blir vi oppkalt av HRS og spurt om å bistå. De som kan, melder seg til tjeneste, og det gjorde vi, sier Nordstjernen-kaptein Tormod Karlsen til VG.

Også på grunn i fjor

15. juli i fjor gikk det samme skipet på grunn i Borebukta. Ingen av de 14 personene om bord ble skadd.

Den gang ble skipet dratt av grunnen og undersøkt med undervannskamera, men uten at det ble avdekket lekkasje fra skipet eller vann i båten. Elleve personer ble da evakuert inn til Longyearbyen, mens mannskapet på tre ble igjen om bord.