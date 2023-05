– Det har vært et helvete. Dette var min største frykt, og nå har det skjedd. Kroppen min er ødelagt fra brystet og ned. Jeg kjenner ingenting, sier Geir Kåre Nyland (32) til NTB dagen før Oslo tingrett skal behandle søksmålet han har anlagt mot Oslo kommune.

Domstolen skal i denne omgang avgjøre om kommunen skal holdes ansvarlig for ulykken, og i så fall om det er grunnlag for å redusere erstatningen Nyland har krav på. Selve erstatningsspørsmålet er ikke tema nå, men kommer først hvis rettssystemet finner at kommunen skal holdes ansvarlig.

Nyland er som følge av ulykken lam fra brystet og ned, og vil aldri kunne gå igjen. Det er ikke sannsynlig at han noen gang vil kunne ha et alminnelig inntektsgivende arbeid, ifølge 32-åringens advokat, Christian Lundin.

– Det er ikke noe beløp som kan dekke det jeg har tapt og tapet av de mulighetene jeg hadde. Spørsmålet om størrelsen på erstatningen er på mange måter umulig å svare på. Jeg hadde ikke noen vanlig jobb. Jeg var toppidrettsutøver, en ung og lovende MMA-fighter, som også hadde et treningssenter som gikk greit. Ting har bare gått til helvete, sier Nyland.

Var «Norges tøffeste»

Det var på forsommeren to år siden at Geir Kåre Nyland – vinneren av realityserien «Norges tøffeste» på NRK i 2013 og da aktiv utøver av kampsporten mixed martial arts (MMA) – var på Sørenga i Oslo sammen med venner. Blant mange andre badende fra Munchbryggen tok Nyland sats. Med hodet først og armene langs siden – et soldatstup – kastet han seg ut i vannet. Bare 140 centimeter under overflaten traff han et betongelement som forankret et fjernvarmerør. På sekunder fikk han livet forandret for alltid.

I Nylands partsinnlegg argumenteres det for at kommunen må holdes ansvarlig for ulykken. Det var riktignok merket med stuping forbudt-skilt og at vannet var grunt, men merkingen var altfor dårlig, mener Nyland. Skiltene var montert liggende på brygga – 10 til 14 meter fra hverandre – og de var ikke mulige å få øye på, siden de var tildekket av andre badegjester som satt på bryggekanten.

Nyland brakk ryggen i ulykken og ble lam fra brystet og ned. Hodeskaden han pådro seg, førte til varig nedsettelse av synet. I dag sliter 32-åringen med sterke psykiske utfordringer som følge av ulykken. Han er i dag 85 prosent varig invalid.

Kommunen nekter

– Dette er en tragisk ulykke for Nyland, men vi mener at kommunen ikke er erstatningsansvarlig. Utover det har jeg ingen kommentarer. Vi skal belyse saken i retten, sier advokat Henrik Søvik, kommunens prosessfullmektig, til NTB.

Kommunen avviser enhver form for ansvar i saken, framgår det av kommunens sluttinnlegg, hvor den redegjør for sitt syn på saken. Om retten skulle komme til at Oslo kommune kan holdes ansvarlig, mener den at det likevel ikke er grunnlag for erstatningsansvar, fordi «de faktiske forholdene knyttet til Nylands stup innebærer en aksept av risiko»:

– Nylands stup med hodet først og armene langs siden, uten at han først sjekket grunnforhold eller skilt, innebærer at vilkårene for aksept av risiko er oppfylt, og at dette bør være en selvstendig frifinnelsesgrunn i saken, skriver Søvik i sluttinnlegget.

Skulle konklusjonen bli at kommunen er erstatningsansvarlig, må hele erstatningsbeløpet avkortes, mener han.

– I denne saken er Nylands atferd den helt sentrale og dominerende årsaken til ulykken, ikke utformingen eller sikringen av promenaden, skriver Søvik.