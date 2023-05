Problemer på Follobanen: Tog står fast i tunnelen

Det er ett spor i bruk i Blixtunnelen, skriver Bane Nor på sin nettside.

NRK skriver at et tog med passasjerer om bord står fast i tunnelen. Bane Nor opplyser at passasjerene trolig skal bli hentet ut, men at de ikke kan si hvor lang tid det vil ta.

– Kjøreledningen er blitt revet ned på et vis. Det betyr at der blir det nok stengt en stund framover, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.

Bane Nor fikk beskjed om stansen cirka klokka 12.30.

Toglinjene som påvirkes:

R22 Oslo S – Mysen, L2 Stabekk – Oslo S, R21 Oslo S – Moss og RE20 Oslo S – Halden.

