GPS-forstyrrelser nesten daglig i Øst-Finnmark

– Vi kan se at antallet dager med tilfeller av GPS-frekvensforstyrrelser har økt betraktelig gjennom 2022, og etter november 2022 er det nesten daglige tilfeller, oftere enn annenhver dag, sier senioringeniør hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Nicolai Gerrard, til iFinnmark.

Forstyrrelsene har økt kraftig etter at Russland innledet sin fullskala invasjon av Ukraina. Forstyrrelsene gjør at navigasjonssystemene på flytrafikk blir påvirket. Dette fører til at flyselskapene må ta i bruk reservesystemer.