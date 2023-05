Ung-undersøkelsen i Oslo 2023 lanseres

Hele 41.000 barn og unge har avgitt sitt svar på Ung i Oslo-undersøkelsen. Mandag lanseres den på rådhuset i Oslo. Det er elever fra 5. trinn til videregående som har deltatt i undersøkelsen.

Rettssak mot 23-åring tiltalt for deltakelse i al-Qaida

Mandag starter rettssaken mot en 23 år gammel mann som er tiltalt for å ha oppfordret til å begå terrorhandlinger og deltakelse i al-Qaida. Mannen ble pågrepet i Bulgaria i 2022, for så å bli utlevert til Norge. Rettssaken varer fram til 21. juni.

EUs utenriksministermøte

EUs utenriksministre møtes i Brussel mandag og tirsdag. På dagsordenen står krigen i Ukraina og situasjonen på Balkan. Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, taler til møtet via video. Nylig har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkt flere verdensledere under G7-møtet søndag.

Valget i Hellas

Søndag var det valgdag i Hellas. Det konservative partiet ser ut til å stikke av med seieren, etter å ha ligget i tet en god stund. Men det ser ikke ut til at de får flertall i nasjonalforsamlingen alene. Ved siden av økonomi har også en avlyttingsskandale i etterretningstjenesten og jernbanekatastrofen som krevde 57 liv i februar vært store saker i valgkampen. Siden meningsmålingene er svært jevne, ligger det an til at det potensielt blir nyvalg allerede i juli.

Sjakk

Mandag spilles den tredje turneringen i Champions Chess Tour klokken 17.00. Det blir hurtigsjakk best av fire. Magnus Carlsen deltar ikke i denne turneringen.