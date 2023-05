Kvinne varetektsfengslet etter drapet i Oslo

Kvinnen samtykket til varetektsfengsling. De fire ukene blir alle med brev- og besøksforbud, slik påtalemyndigheten har begjært.

Begrunnelsen for fengslingen er bevisforspillelsesfare, blant annet fordi kvinnen vil kunne påvirke vitner, som politiet ikke har kommet langt med å avhøre.

– Det har vært et kort innledende avhør av den siktede kvinnen i natt. Hun knytter seg til hendelsen, men har ennå ikke fått spørsmål om hvordan hun stiller seg til siktelsen om drap, sier leder Anne Alræk Solem av Etterforskningsseksjonen for drap i Oslo politidistrikt til NTB.

Kvinnen er siktet for drap etter at en mann i 20-årene ble funnet blødende i en leilighet på Grünerløkka. Han døde av skadene etter kort tid. Politiadvokat Ida Fengsrud bekrefter mandag ettermiddag at man fortsatt kun har foretatt det innledende avhøret.

– Fremstår ikke tilfeldig

– Dette framstår ikke som en tilfeldig hendelse. Det har vært en relasjon mellom de to, men det er for tidlig å si noe mer om dette nå av hensyn til etterforskningen, sier Solem.

Den siktede kvinnen har fått advokat Kai Roger Vaag oppnevnt som forsvarer.

Solem sier politiet etterlyser vitner som kan ha observert noen av de to, og ber folk som ennå ikke har snakket med politiet, om å melde seg. Fengsrud legger mandag ettermiddag til at man blant annet ser på digitale spor.

Var på åstedet

Den avdøde mannen er ikke identifisert, men politiet mener det er en mann i 20-årene. Pårørende er varslet med forbehold om at identiteten ikke er fastslått med sikkerhet.

Da nødetatene kom til leiligheten søndag, var kvinnen fremdeles på åstedet. Hun ble pågrepet og kjørt til arresten. Kvinnen er bosatt i Oslo.

– Den døde skal obduseres. Når det gjelder eventuelt våpen, så er det for tidlig for politiet å kommentere hva slags beslag som er gjort i saken, sier Anne Alræk Solem til NTB.