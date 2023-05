Mistenkelig dødsfall i Stjørdal – mann siktet for drap

Den avdøde er nå identifisert og pårørende er varslet. Det er besluttet obduksjon av avdøde.

Politiet har igangsatt etterforskning og er i gang med krimtekniske undersøkelser på åstedet, det er påbegynt avhør og innhenting av digitale spor.

Påtaleansvarlig Anette Strøm Røsholdt ved Trøndelag politidistrikt sier at politiet er i en tidlig fase av etterforskningen, og at politiets hovedhypotese så langt er drap.

– Men vi jobber ut ifra flere teorier, herunder muligheten for straffefrihetsgrunner som nødrett og nødverge. Fokus fremover blir å kartlegge hendelsesforløpet, sier Røsholdt.

Pågripelsen var udramatisk

– Vi mener å ha kontroll på situasjonen, og det er ikke noen fare for allmennheten, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt søndag kveld.

Politiet har sperret av en privat adresse i Stjørdal hvor taktisk og teknisk etterforskning pågår.

– Vi foretar rundspørring i området. Krimteknikere har også ankommet, sier innsatsleder Mattis Hamborg til NTB.

Han forteller at pågripelsen var udramatisk.

Politiet har kontroll på alle de involverte

Volden sier til Adresseavisen at politiet mener at de har kontroll på alle de involverte.

Politiet mener det er brukt en gjenstand eller våpen under hendelsen, men ønsker ikke å si noe mer om det. Han ønsker heller ikke å gå videre inn på spørsmål om skader. Det er en pårørende til en av de involverte som først skal ha tatt kontakt med politiet.

Politiet fikk melding om dødsfallet søndag kveld klokken 19.48.

Advokat Tore Angen er oppnevnt som forsvarer for den pågrepne mannen. Til Adresseavisen sier Angen at han har vært på politistasjonen og snakket med sin klient. Han sier videre at det ikke blir gjennomført avhør av klienten før mandag.