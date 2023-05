Mistenkelig dødsfall i Stjørdal – mann pågrepet

– Vi mener å ha kontroll på situasjonen, og det er ikke noen fare for allmennheten, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har sperret av en privat adresse i Stjørdal hvor taktisk og teknisk etterforskning pågår.

– Vi foretar rundspørring i området. Krimteknikere har også ankommet, sier innsatsleder Mattis Hamborg til NTB.

Han forteller at pågripelsen var udramatisk.

Politiet sier til Adresseavisen klokken 23 at de mener å vite hvem avdøde er.

– Varsling av pårørende er i gang, sier Volden til avisen.

Han sier videre at politiet mener at de har kontroll på alle de involverte. Politiet mener det er brukt en gjenstand eller våpen under hendelsen, men ønsker ikke å si noe mer om det. Han ønsker heller ikke å gå videre inn på spørsmål om skader. Det er en pårørende til en av de involverte som først skal ha tatt kontakt med politiet.

Politiet fikk melding om dødsfallet søndag klokken 19.48.

Advokat Tore Angen er oppnevnt som forsvarer for den pågrepne mannen. Han har ennå ikke snakket med sin klient.

– Men det skal jeg gjøre så snart som mulig, sa han til avisen litt før klokken 22.