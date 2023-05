Ny uke med sommertemperaturer på Østlandet – kaldt og vindfullt i nord

– På Østlandet kan det bli litt byger og regn mandag og tirsdag, og kanskje litt lavere temperaturer fra onsdag, sier statsmeteorolog Bente Wahl ved Meteorologisk institutt.

Temperaturen på Østlandet holder seg fremdeles høy og vil ligge rundt 24 grader, men den synker litt torsdag og fredag. Da vil den ligge på rundt 21 til 22 grader. Deretter gjør den et oppsving igjen, og lørdag kan man vente seg opp mot over 25 grader.

– Det ser ut til at pinsehelgen kan bli varmere enn denne helgen vi har hatt nå, sier Wahl.

Fra Trøndelag og nordover vil det bli dårligere vær i uken som kommer.

– I Nord-Norge bør man nyte mandagen. Vi ser en del høye temperaturer, og det kan bli opp mot 20 grader i indre strøk av Troms og Finnmark, sier Wahl.

Resten av uken rammes regionen av et kraftig lavtrykk. Temperaturen vil synke til under 10 grader flere steder, og det vil være mye vind fra Midt-Norge til Troms.

– Østre deler av Finnmark får litt bedre vær med en del sol innimellom. Det ventes også noe nedbør som vil komme og gå, sier statsmeteorologen.

I vest blir været mer variert, og det vil komme noe nedbør enkelte steder. Wahl sier prognosene for mandag og tirsdag tyder på stort sett pent vær, men at temperaturene vil synke til uken. Den vil ligge under 15 grader fram mot helgen.

– Selv om det blir noe kaldere på Vestlandet, ser det ut til å bli bedre i slutten av pinsen, sier Wahl.