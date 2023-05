Gullfesten ga hektisk natt for politiet i Bergen

Brann vant Ullevaal-finalen 2-0 over Lillestrøm lørdag. Det ble starten på solid feiring både i Bergen og Oslo.

14 personer ble bortvist fra sentrum og tre måtte tilbringe natten i arresten etter festligheter natt til søndag i Bergen, skriver Bergensavisen.

Politiet i byen har hatt noe å henge fingrene i nattetimene. Det står i kontrast til natt til fredag. Da var det nærmest ikke var noen hendelser å melde om. – Det har vært litt mer liv i sentrum i natt ja, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Steinar Hausvik.

Han opplyser at det er snakk om 14 bortvisninger, 13 tilfeller av forstyrrelse av natteroen og tre personer i drukkenskapsarresten. I tillegg ble to tatt med i arresten for et tilfelle av kroppskrenkelse og et tilfelle av vold mot politiet.

I Oslo får Brann-fansen ros fra politiet i hovedstaden. – Brann-supporterne har ikke utmerket seg i negativ retning. Det har vært mange av dem, men de har oppført seg bra, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Per-Ivar Iversen