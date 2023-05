Mann alvorlig skadd i knivstikking i Tønsberg

Politiet fikk melding om saken fra en nabo klokken 00.35. Mannen behandles for stikkskadene på sykehuset i Tønsberg.

– Vi er helt i innledningsfasen av etterforskningen og kjenner ikke bakgrunnen for hendelsen, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at etterforskningen ledet dem til to menn i 30-årene som er pågrepet og satt i arresten, mistenkt for å stå bak. Pågripelsen skjedde i Tønsberg, men ikke på stedet der knivstikkingen skjedde.