– Torsken er under et stort press. Forskning viser at bestanden har gått tilbake mellom 60 og 80 prosent på de siste hundre årene. Det vi har gjort for å få flere torsk på Sør- og Østlandet, har ikke fungert godt nok, sier Esben Moland Olsen, forsker ved Havforskningsinstituttet, til NRK.

I over 20 år har han fulgt med på torsken i Skagerrak og Oslofjorden. Nå ber han Norge lære av Sverige.

En fersk forskningsrapport derfra viser at i større verneområder med fiskeforbud, har fangstene tatt seg kraftig opp.

NRK har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, som viser til en rapport de har utgitt sammen med Miljødepartementet. Her beskrives det hvordan norske nullfiskeområder kan se ut i fremtiden. Men hvor eventuelle nye verneområder skal ligge er ikke bestemt.