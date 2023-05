Skyskrapere får New York til å synke

I gjennomsnitt synker New York 1–2 millimeter i året, og noen av bydelene synker dobbelt så raskt, skriver The Guardian.

Det høres lite ut, men kombinert med et stigende havnivå og smeltende isbreer gjør det storbyen og dets rundt 8,5 millioner innbyggere sårbare for flom.

Byens infrastruktur ser imidlertid ikke ut til å hjelpe, da det er de verdenskjente skyskraperne som får en stor del av skylden for at metropolen synker hvert år, ifølge en ny studie.

Forskernes beregninger anslår at bygningene, med kjente landemerker som Empire State Building og Chrysler Building, veier det samme som 140 millioner elefanter.

Siden 1950 har vannet rundt New York City steget 22 centimeter, og det ventes at dette, i kombinasjon med klimakrisen, vil føre til at flom blir mer vanlig i årene som kommer.

Geofysiker Tom Parsons, som ledet studien, sier derimot at det ikke er noe galt i å bygge skyskrapere i den verdenskjente byen, så lenge man husker på at det vil presse landet rundt gravis lenger ned.